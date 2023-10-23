Нижегородские аграрии приобрели в 2023 году более 1,2 тысяч единиц техники Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За девять месяцев текущего года нижегородские аграрии приобрели порядка 1,2 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 5,5 млрд рублей.

Как рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, АПК региона в настоящее время развивается, чему свидетельство ежегодное обновление более 5 процентов парка сельхозтехники.

"Работа ведется по всем направлениям, в целом в этот сектор экономики вкладывается каждый четвертый рубль инвесторов", - добавил Андрей Саносян.

Нижегородские предприятия АПК в течение года покупали зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, посевные комплексы, другую технику и оборудование.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов обратил внимание на важность наличия в хозяйствах современной энергонасыщенной техники - от этого зависит качество проведения всех полевых работ и, как следствие, получение высокого урожая.

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений при распределении бюджетных средств. На эти цели в этом году направлено более 380 миллионов рублей", - подчеркнул он.

Также стало известно, что размер субсидии на приобретаемую аграриями технику будет увеличен.

В настоящее время приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50% понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники.

Как сообщалось ранее, план по заготовке кормов перевыполнен на 27% в Нижегородской области.