Заплати налоги до 1 декабря
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
23 октября 2023 15:15  [35] Объем безналичных платежей в Нижегородской области в I полугодии 2023 года вырос на 22%
23 октября 2023 14:58  [59] Нижегородские аграрии приобрели в 2023 году более 1,2 тысяч единиц техники
20 октября 2023 17:20  [466] Банки начали массово отказывать россиянам в выдаче потребкредитов
20 октября 2023 11:27  [412] Нижегородский филиал "Т Плюс" выполнил в Дзержинске рекордную перекладку теплосетей
19 октября 2023 16:35  [528] Ольга Щетинина: "Грамотно сформированный бюджет – наш основной инструмент реализации Стратегии развития Нижегородской области"
19 октября 2023 15:52  [505] Евгений Люлин: "Нужно наделить муниципалитеты правом согласовывать включение участков в перечень недр местного значения"
19 октября 2023 09:50  [481] Игорь Норенков: "В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов"
18 октября 2023 14:43  [465] Александр Шаронов: "Нулевое чтение" означает перевод обсуждения проекта закона об областном бюджете в публичную плоскость"
18 октября 2023 13:58  [405] Доходы областного бюджета-2024 превысят показатели 2023 года
18 октября 2023 13:42  [389] "Волгаэнерго" продолжает техническую модернизацию Автозаводской водопроводной станции
Экономика

Нижегородские аграрии приобрели в 2023 году более 1,2 тысяч единиц техники

23 октября 2023 14:58  [59] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За девять месяцев текущего года нижегородские аграрии приобрели порядка 1,2 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 5,5 млрд рублей. 

Как рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, АПК региона в настоящее время развивается, чему свидетельство ежегодное обновление более 5 процентов парка сельхозтехники.

"Работа ведется по всем направлениям, в целом в этот сектор экономики вкладывается каждый четвертый рубль инвесторов",  - добавил Андрей Саносян.

Нижегородские предприятия АПК в течение года покупали зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, посевные комплексы, другую технику и оборудование.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов обратил внимание на важность наличия в хозяйствах современной энергонасыщенной техники - от этого зависит качество проведения всех полевых работ и, как следствие, получение высокого урожая.

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений при распределении бюджетных средств. На эти цели в этом году направлено более 380 миллионов рублей", - подчеркнул он. 

Также стало известно, что размер субсидии на приобретаемую аграриями технику будет увеличен.  

В настоящее время приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50% понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники.

Как сообщалось ранее, план по заготовке кормов перевыполнен на 27% в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2023 в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:58Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph