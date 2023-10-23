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Общество

Треть российских дорог разметят с помощью отходов стекла

23 октября 2023 15:48  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Треть российских дорог - это почти 600 тысяч км - могут получить разметку, изготовленную с использованием отходов стекла. Об этом заявили представители Российского экологического оператора.

Как уточняет телеканал "360", стеклобой можно использовать при производстве микростеклошариков (МСШ), которые добавляют в специализированные краски для светоотражающих дорожных разметок. Именно благодаря МСШ свет от фар отражается от разметки - и её хорошо видно ночью, в том числе во время дождя.

Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие МСШ на поверхности разметки обеспечивают её видимость.

МСШ производят из стекломассы, а её, в свою очередь, можно делать из отходов отходов стекла.

Разметка с применением МСШ обязательна для всех федеральных дорог и большей части региональных

По данным экспертов, общая протяжённость автодорог на территории Российской Федерации на 2021 год составила 1 566,145 тысячи км: из них 63,699 тысячи км - это дороги федерального значения и 503,356 тысячи км - региональные.

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, почти третья часть от общего количества дорог может получить разметку с применением отходов.

В настоящее время в России работают четыре завода по производству МСШ — "Дорстекло" во Владимирской области, "Донроад" в Воронежской области, "Микросфера" в Брянской области и "Стим-2" в Смоленской области.

Ранее сообщалось, что разметку в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году нанесут на 7 437 км автомобильных дорог, что на 10,6% больше показателей 2022 года.

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Теги:
Дороги Разметка РЭО
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