График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2023 11:43  [52] Прощание с соратником Захара Прилепина Александром "Злым" Шубиным прошло в Нижнем Новгороде
11 мая 2023 11:06  [85] Разметку в Нижегородской области в 2023 году нанесут на 7,4 тыс. км дорог
11 мая 2023 10:40  [113] Ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде
11 мая 2023 10:12  [134] Расписания выходного дня двух нижегородских маршруток будут опубликованы 13 мая
11 мая 2023 09:30  [169] Благоустройство территории около Успенской церкви по программе ФКГС планируется завершить к середине июля
10 мая 2023 19:35  [325] Росатом актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове
10 мая 2023 18:37  [394] Павловское предприятие передало в зону СВО самоходные тележки
10 мая 2023 17:55  [361] Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая
10 мая 2023 17:08  [357] Почти 80 проектов реализуют в Нижнем Новгороде в 2023 году по программе "Вам решать!"
10 мая 2023 16:52  [399] Пешеходный мост со смотровой площадкой открылся на Бору
Общество

Разметку в Нижегородской области в 2023 году нанесут на 7,4 тыс. км дорог

11 мая 2023 11:06  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Разметку в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году нанесут на 7 437,765 км автомобильных дорог, что на 10,6% больше показателей 2022 года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Согласно информации, работы уже начались в Володарском районе, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Контракты на нанесение разметки в других муниципалитетах будут заключены в ближайшее время.

Всего на эти работы в 2023 году выделено около 342 млн рублей.

На участки дорог, где запланирован ремонт, разметку нанесут после укладки нового асфальтового покрытия.

Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году.

Также напомним, что новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БКД Дороги Разметка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph