Разметку в Нижегородской области в 2023 году нанесут на 7,4 тыс. км дорог Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Разметку в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году нанесут на 7 437,765 км автомобильных дорог, что на 10,6% больше показателей 2022 года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Согласно информации, работы уже начались в Володарском районе, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Контракты на нанесение разметки в других муниципалитетах будут заключены в ближайшее время.

Всего на эти работы в 2023 году выделено около 342 млн рублей.

На участки дорог, где запланирован ремонт, разметку нанесут после укладки нового асфальтового покрытия.

Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году.

Также напомним, что новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода.