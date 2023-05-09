Разметку в Нижегородской области в 2023 году нанесут на 7,4 тыс. км дорог

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Разметку в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году нанесут на 7 437,765 км автомобильных дорог, что на 10,6% больше показателей 2022 года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.
Согласно информации, работы уже начались в Володарском районе, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Контракты на нанесение разметки в других муниципалитетах будут заключены в ближайшее время.
Всего на эти работы в 2023 году выделено около 342 млн рублей.
На участки дорог, где запланирован ремонт, разметку нанесут после укладки нового асфальтового покрытия.
Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году.
Также напомним, что новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода.
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