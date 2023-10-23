"Школа 800" и ННГУ им. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан и и.о. ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках сотрудничества будут организованы образовательные программы повышения квалификации для педагогов и административного персонала "Школы 800".

Так, уже в ноябре классные руководители школы пройдут курсы на базе ННГУ.

Также стороны будут совместно разрабатывать проекты для профильных старших классов, в том числе по углубленному изучению отдельных предметов и профессиональной ориентации. Предполагается, что на базе "Школы 800" будут организованы курсы дополнительного образования для учеников от специалистов университета, а старшеклассники будут активно включены в олимпиадное движение, проектную и научно-исследовательскую деятельность при ННГУ.

Кроме того, соглашение способствует выстраиванию бесшовного перехода обучающихся со школьной ступени на высшую ступень образования.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью.

Также напомним, что "Волгаэнерго" и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве.