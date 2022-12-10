Нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью Общество

Фото: Ольга Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью. Об этом рассказала руководитель департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева на пресс-конференции 26 декабря.

Согласно информации, потенциальными партнёрами могут стать большие образовательные учреждения из Армении, Китая и Республики Сербской.

"Они ("Школа 800" - прим.ред) дадут импульс для многих наших школ, которые ещё не занимаются международной деятельностью", - сказала Ольга Гусева.

Также в "Школе 800" со следующего года будет базироваться "Школа юного дипломата".

Ранее АНОО "Школа 800" заключила соглашение о сотрудничестве с нижегородскими вузами - ННГАСУ, ПИМУ и НГТУ.

Также сообщалось, что клуб школьных директоров планируют создать на площадке нижегородской "Школы 800".

Напомним, 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.