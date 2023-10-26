РЖД будет развивать производство запчастей для "Ласточек" и "Сапсанов"

После ухода компании Siemens с российского рынка холдинг "РЖД" организовал сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава, произведённого немецким концерном, собственными силами. В компании заявили, что не испытывают дефицита запчастей.
"Информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности", — прокомментировал ситуацию перевозчик для РИА "Новости".
Согласно информации, компания нашла импортные и отечественные аналоги запчастей и уже запланировала в перспективе локализовать их производство в России.
В компании также заявили, что скоростные и высокоскоростные поезда, несмотря на уход зарубежных партнёров, по-прежнему соответствуют всем требованиям и проходят своевременный техосмотр.
Напомним, конгломерат Siemens в марте 2022 года заморозил поставки "Сапсанов", а уже в мае объявил, что уйдёт из России и расторгнет контракты на сервисное обслуживание.
Как сообщал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу РЖД, электропоездов "Ласточка" изменения не коснутся, поскольку они "импортозамещены" более чем на 88%. Этими поездами занимаются "Уральские локомотивы" - российское совместное предприятие Siemens и группы "Синара".
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