РЖД будет развивать производство запчастей для "Ласточек" и "Сапсанов" Общество

После ухода компании Siemens с российского рынка холдинг "РЖД" организовал сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава, произведённого немецким концерном, собственными силами. В компании заявили, что не испытывают дефицита запчастей.

"Информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности", — прокомментировал ситуацию перевозчик для РИА "Новости".

Согласно информации, компания нашла импортные и отечественные аналоги запчастей и уже запланировала в перспективе локализовать их производство в России.

В компании также заявили, что скоростные и высокоскоростные поезда, несмотря на уход зарубежных партнёров, по-прежнему соответствуют всем требованиям и проходят своевременный техосмотр.

Напомним, конгломерат Siemens в марте 2022 года заморозил поставки "Сапсанов", а уже в мае объявил, что уйдёт из России и расторгнет контракты на сервисное обслуживание.

Как сообщал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу РЖД, электропоездов "Ласточка" изменения не коснутся, поскольку они "импортозамещены" более чем на 88%. Этими поездами занимаются "Уральские локомотивы" - российское совместное предприятие Siemens и группы "Синара".