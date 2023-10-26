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Бизнес

Подведены итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей

25 октября 2023 16:06  [339] Бизнес

Для участия в третьем ежегодном API-хакатоне, организованном ВТБ, зарегистрировались более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России. Задача конкурсантов - представить свои идеи и разработать инновационные решения на основе открытых программных интерфейсов в трех параллельных треках. В этом году хакатон проходил при участии представителей Банка России и Ассоциации "ФинТех".

"Основными критериями выбора победителей API-хакатона остаются работающий код, а также применимость нестандартной идеи в реальной жизни. Это позволило сразу нескольким победителям соревнований прошлого года реализовать свои идеи на платформе API ВТБ. Мы рассчитываем, что решения победителей  третьего API-хакатона также смогут найти свое применение", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

В финале свои идеи экспертам жюри представили 24 команды. Общий призовой фонд проекта составил 1,8 млн рублей, которые между собой разделили команды, занявшие первые три места в каждом из треков. Победителем в треке, посвященном применению открытых API, стало решение Joint Cart от команды Разноработчики — приложение для планирования и совместных покупок. Каждый участник совместной покупки видит общую корзину и может оплатить как все, так и только свои товары. Многие исследуют тему шэринга платежей, но победители трека пошли дальше и дали пользователю возможность оплачивать не просто долю, а конкретные позиции списка.

Лучшим решением в треке Алгоритмы ГОСТ стала разработка протокола защищенного обмена данными с применением сразу нескольких криптографических провайдеров от команды Mozhayka. Использованные в решении инструменты информационной безопасности, логирования и мониторинга позволяют надежно защищать периметр API, обнаруживать недопустимые события и другие, возникающие в ходе эксплуатации проблемы. А победитель трека S3 Ceph, команда InView, предложила решение Gorynych для создания слоя репликации, который позволяет загружать исходный файл по частям с контролем целостности на всех этапах. Созданный командой протокол обеспечивает непрерывный доступ к загруженным файлам со встроенным механизмом восстановления утраченных фрагментов данных, если загрузка по какой-то причине была прервана.

В финал прошли участники и команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, Минска и ряда других городов. Средний возраст финалистов составил 24 года.   

Департамент финансовых технологий Банка России в рамках хакатона представил спецноминацию. Сертификатами на обучение в образовательной программе Финтех Хаба Банка России победителей в рамках номинации наградила начальник отдела развития открытых интерфейсов и инфраструктуры Анна Спильная.

Также у частников была возможность посетить лекцию Юлии Носенко, директора по развитию открытых данных и экосистем Ассоциация "ФинТех" и члена жюри API-хакатона, на тему "Главное об открытых API на российском рынке".

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Теги:
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