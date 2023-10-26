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Благоустройство Волжской набережной завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, на территории было установлено более 50 фонарей, высажены ивы, липы и почти три тысячи кустарников, среди которых барбарис, кизильник, японская спирея.
Юрий Шалабаев отметил, что при благоустройстве были учтены все пожелания местных жителей.
Также на набережной обустроены детская и спортивная площадка, площадка для выгула собак. Кроме того, были ликвидированы две старые свалки.
Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
Ранее сообщалось, что две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде.
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