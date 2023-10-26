Благоустройство Волжской набережной завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство Волжской набережной завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на территории было установлено более 50 фонарей, высажены ивы, липы и почти три тысячи кустарников, среди которых барбарис, кизильник, японская спирея.

Юрий Шалабаев отметил, что при благоустройстве были учтены все пожелания местных жителей.

Также на набережной обустроены детская и спортивная площадка, площадка для выгула собак. Кроме того, были ликвидированы две старые свалки.

Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде.