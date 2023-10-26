Глеб Никитин провел встречу с Олегом Романцевым Спорт

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с известным российским футбольным тренером, экс-наставником московского "Спартака" Олегом Романцевым.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, в ходе своего визита в Нижний Новгород Олег Романцев выразил поддержку городу и нижегородскому ФК "Пари НН".

Губернатор также напомнил, что сейчас в "Пари НН" работают два воспитанника Олега Романцева - Сергей Юран и Дмитрий Ананко.

"И нам очень важны советы по организации футбольной жизни и работы всей системы от Наставника! Спасибо Олегу Ивановичу за визит, беседу и поддержку города и клуба! Договорились сотрудничать! Рассчитываем, что получится организовать и встречу с болельщиками!", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" отправил из Нижнего Новгорода четыре автобуса с болельщиками в Москву на матч со "Спартаком".