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Спорт

Глеб Никитин провел встречу с Олегом Романцевым

25 октября 2023 18:03  [587] Спорт
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с известным российским футбольным тренером, экс-наставником московского "Спартака" Олегом Романцевым.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, в ходе своего визита в Нижний Новгород Олег Романцев выразил поддержку городу и нижегородскому ФК "Пари НН".

Губернатор также напомнил, что сейчас в "Пари НН" работают два воспитанника Олега Романцева - Сергей Юран и Дмитрий Ананко. 

"И нам очень важны советы по организации футбольной жизни и работы всей системы от Наставника! Спасибо Олегу Ивановичу за визит, беседу и поддержку города и клуба! Договорились сотрудничать! Рассчитываем, что получится организовать и встречу с болельщиками!", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" отправил из Нижнего Новгорода четыре автобуса с болельщиками в Москву на матч со "Спартаком". 

 

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Теги:
Глеб Никитин Спорт Футбол
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