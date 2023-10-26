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Бизнес

Комплекс по производству удобрений построят в Володарске

25 октября 2023 18:17  [465] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области и ООО "Агроинжиниринговая компания" заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке органического сырья и производству гранулированного органического удобрения в Володарске.

По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, появление нового поставщика стимулирует развитие агропромышленного комплекса региона, а также создает возможность переработки органических отходов, что повышает экологичность животноводческой деятельности.

Производство планируется открыть на территории животноводческого хозяйства ОАО "Агрофирма Птицефабрика Сеймовская".

Как рассказал гендиректор ООО "Агроинжиниринговая компания" Михаил Меламед, предприятие планирует производить около 22 тысяч тонн удобрений в год.

Он отметил, что производство основано на применении технологии ускоренного аэробного компостирования помета и является безотходным.

В проект будет инвестировано 1,5 млрд рублей. Будет создано более 50 новых рабочих мест, комплекс планируется открыть до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Соллерс" запустит в Заволжье производство механических коробок передач.

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Теги:
Инвестиции Производство
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