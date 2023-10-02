"Соллерс" запустит в Заволжье производство механических коробок передач Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление льготного займа дочернему обществу ПАО "Соллерс" - ООО "Соллерс производство трансмиссий". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, размер займа составляет 564 млн рублей. На эти средства компания на площадке Заволжского моторного завода создаст производство шестиступенчатой механической коробки передач (МКПП).

В частности, будет закуплено оборудование для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки.

Кредитные средства привлечены по программе "Производство компонентов для колесных транспортных средств и специализированной техники" на 10 лет под 1% годовых. Планируется создание около 100 новых рабочих мест.

Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года. Его объем составит 7 тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год.

Новые МКПП предназначены для легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, автомобилей УАЗ. Компании также планирует начать установку своих коробок передач на другие отечественные автомобили.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель электрооборудования получил льготный заем ФРП на открытие нового производства.