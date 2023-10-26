Давид Мелик-Гусейнов не поддержал проведение матча "Торпедо" на стадионе "Пари НН" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале прокомментировал идею проведения матча ХК "Торпедо" на футбольном стадионе.

Напомним, местный хоккейный клуб планирует возродить "Русскую классику" и 7 января 2024 года провести матч с минским "Динамо" на открытом воздухе - на стадионе "Нижний Новгород".

"Торпедо" уже обратилось в КХЛ с соответствующим предложением.

Также на стадионе может пройти игра молодежного хоккейного клуба "Чайка".

По словам Давида Мелик-Гусейнова, проведение хоккейного матча на футбольном стадионе негативно повлияет на качество травы, поскольку она может не вырасти до первой домашней игры "Пари НН", которая состоится в начале марта.

Поэтому перед проведением такого мероприятия необходимо учесть мнение агрономов.

"Самое ценное на стадионе - это поле. И зимой в наших широтах сохранить естественный газон - дело очень сложное", - отметил гендиректор "Пари НН".

Также Давид Мелик-Гусейнов добавил, что после проведения подобных матчей на других стадионах на восстановление покрытия уходило несколько лет.

Если трава на стадионе "Нижний Новгород" в марте будет признана негодной к проведению игр, то "Пари НН" придется проводить домашние матчи на резервном поле - в Самаре.