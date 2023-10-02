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Спорт

ХК "Торпедо" в январе планирует провести матч на стадионе "Нижний Новгород"

23 октября 2023 13:54  [100] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Хоккейный клуб "Торпедо" планирует 7 января 2024 года провести матч на футбольном стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации, на футбольном стадионе нижегородский клуб может встретиться с минским "Динамо". "Торпедо" уже обратилось в КХЛ с соответствующим предложением.

Также на стадионе может пройти игра молодежного хоккейного клуба "Чайка".

Это будет не первый матч Континентальной хоккейной лиги на открытом воздухе. В 2017 году "Йокерит" в Хельсинки встретился со СКА из Санкт-Петербурга, а в 2018 году рижское "Динамо" вне хоккейной арены провело игру против "Динамо" из Минска.

Рекорд по посещаемости в КХЛ был поставлен 22 декабря 2018 года, когда под закрытой крышей футбольной "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге встретились СКА и ЦСКА. Тогда игру посетили 67 770 человек.

Отметим, что "Торпедо" провело в этом сезоне уже 12 домашних матчей. Причём на все игры билеты были полностью распроданы уже в первые часы после старта продаж.

Нижегородцы после 21 игры занимают третье место в Западной конференции КХЛ с 28 очками. Завтра "Торпедо" на домашнем льду встретится с "Салаватом Юлаевым" из Уфы.

МХК "Чайка" после 15 игр набрал 23 очка в МХЛ и идет на втором месте Золотого дивизиона Восточной конференции.

Напомним, в прошедшем сезоне нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" завоевал Кубок Харламова. В шестом матче финальной серии плей-офф, прошедшем 25 апреля, подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счетом 3:2. 

ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошёл в 1/4 финала Западной конференции КХЛ,  и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

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Теги:
Стадион ХК "Торпедо" Хоккей
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