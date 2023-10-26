Заксобрание согласовало кандидатуры 12 замгубернаторов Нижегородской области Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание на заседании 26 октября согласовало кандидатуры 12 заместителей губернаторов Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областного парламента Евгений Люлин.

Согласно информации, на должности заместителей председателя правительства Нижегородской области назначены Анатолий Молев, Иван Каргин, Илья Зотов и Вячеслав Горев.

Посты заместителей губернатора заняли Олег Беркович, Петр Банников, Андрей Гнеушев, Сергей Морозов, Егор Поляков, Андрей Саносян, Юрий Ильин и Андрей Чечерин.

Отметим, что после переизбрания Глеба Никитина на пост губернатора Нижегородской области перестановок в областном правительстве не произошло.

"Каждый из руководителей уже проявил себя в своей сфере, делами доказав способность эффективно решать стоящие перед ним задачи. Желаю всем дальнейших успехов в работе!", - написал Евгений Люлин.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

Ранее сообщалось, что Михаил Пучков официально занял пост министра образования Нижегородской области.

По данным на 24 октября, в регионе уже назначены на должности 22 министра регионального правительства.