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Экономика

Сверхплановые налоговые доходы бюджета Нижегородской области уже составили 22 миллиарда рублей

26 октября 2023 13:17  [331] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Сверхплановые налоговые доходы бюджета Нижегородской области в 2023 году уже составили 22 млрд рублей. Об этом сообщил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в бюджет на текущий год а также на плановый период 2024 и 2025 годов.

На заседании ЗСНО 26 октября парламентарии рассмотрели основные параметры главного финансового документа региона. Напомним, что поступления налога на прибыль организаций выросли более чем на 1,9 млрд рублей.

Также стало известно, что из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку проектов создания, развития и модернизации инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности в 2023 году будет направлено около 400 млн рублей, на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" – более 190 млн рублей.

"В октябре мы закладываем средства на развитие ключевых отраслей: здравоохранения и промышленности. Закупаем кардиомобиль и передвижные флюорографические установки – это поможет выявлять заболевания на ранних стадиях у жителей даже отдаленных населенных пунктов. Более 900 миллионов рублей федеральных и региональных средств в течение ближайших трех лет пойдет на технопарк в сфере электронной промышленности «Волга» на Бору. Формат технопарка позволяет инновационным, перспективным компаниям запустить производство в кратчайшие сроки с использованием готовой инфраструктуры", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Свыше 330 млн рублей планируется выделить на оснащение медицинским оборудованием и мебелью детской областной клинической больницы после капитального ремонта, около 150 млн рублей – на приобретение мебели для стационарных и амбулаторных отделений 27 лечебных учреждений после проведения капремонта в рамках модернизации первичного звена, на покупку двух передвижных флюорографических установок для областного противотуберкулёзного диспансера для фтизиатрической службы будет направлено 40 млн рублей, на приобретение передвижного кардиомобиля для городской клинической больницы №5 – 28 млн рублей.

"С учетом октябрьских поправок сверхплановые налоговые доходы нашего региона в 2023 году составляют уже около 22 млрд рублей. Это серьезные средства, поступление которых говорит об эффективном развитии экономики Нижегородской области. Кроме того, регион продолжает получать федеральную поддержку. Дополнительные средства будут направлены на решение важных социально-экономических задач, в первую очередь, в таких сферах как здравоохранение и промышленность. Также мы продолжаем развивать туристическую привлекательность Нижегородской области. Дополнительные средства выделим на поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм, на создание кемпингов, глэмпингов", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство внесло в Заксобрание проект бюджета на 2024 - 2026 годы.

 

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Теги:
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