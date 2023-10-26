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Бизнес

ЛУКОЙЛ стал победителем XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей"

26 октября 2023 14:10  [294] Бизнес
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

ПАО "ЛУКОЙЛ" одержало победу в номинации "Программа лояльности года. АЗС" XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей". 

Жюри конкурса признало лучшей программу лояльности "Заправься выгодой" организации Группы "ЛУКОЙЛ" - "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" в категории "Розничные услуги". 

В мобильном приложении "АЗС ЛУКОЙЛ" создана экосистема сервисов для автовладельцев. Перечень услуг включает возможности бесконтактной заправки, начисления персональной скидки, различных способов оплаты, покупки полиса страхования и многое другое. 

С этого года реализован взаимный прием карт лояльности клиентов ЛУКОЙЛа на АЗС России и Республики Беларусь. 

Благодаря инновационному подходу к 2023 году количество пользователей мобильного приложения "АЗС ЛУКОЙЛ" превысило 10 млн, а доля транзакций с использованием виртуальной карты лояльности составила 77%. Общее количество участников программы лояльности превысило 11 млн.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области сервиса и качества товаров и услуг.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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