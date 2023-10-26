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Экономика

Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети получили паспорта готовности к отопительному сезону

26 октября 2023 14:50  [301] Экономика

Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" получили паспорта готовности к отопительному периоду 2023/24 гг.

Документы выданы администрацией Кстовского муниципального округа на основании актов проверки готовности к отопительному периоду Новогорьковской ТЭЦ и объектов теплосетевого комплекса – магистральных и квартальных тепловых сетей, котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций. Паспорта готовности подтверждают выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы ТЭЦ и тепловых сетей в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

"В этом году в Кстовском округе проведено техническое перевооружение котельной поселка Волжский, переложено 2,3 км квартальных тепловых сетей, выполнена замена 1,3 км тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения. Сделано все необходимое, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей предстоящей зимой", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

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Теги:
Т Плюс
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