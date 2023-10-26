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Общество

Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции

26 октября 2023 15:56  [1140] Общество

В 2023 году свой вековой юбилей отмечает служба участковых уполномоченных полиции МВД России. В честь этой даты стартовала Всероссийская акция, в рамках которой флаг, специально изготовленный к 100-летию службы, пересечёт 87 субъектов нашей страны и завершит свой путь в Москве 17 ноября 2023 года. Акция призвана показать единство сотрудников службы участковых уполномоченных полиции нашей необъятной Родины.

Нижегородские полицейские приняли эстафету 24 октября от коллег из МВД по Республике Мордовия. Флаг в составе полицейской автоколонны проехал по знаковым местам Нижнего Новгорода.

В завершении мероприятия полковник полиции Евгений Редозубов оставил на полотнище памятную надпись, и стяг отправился в следующий пункт назначения – Кировскую область.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции

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Теги:
МВД Юбилеи и праздники
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Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
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