Почти 350 млн рублей заложено в бюджет Дзержинска на строительство бассейна "Капролактамовец" Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На строительство бассейна "Капролактамовец" предусмотрено более 350 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Думы Дзержинска, депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города.

В соответствии с изменениями в 2023 году доходная и расходная части казны выросли еще на 267,7 млн рублей, в том числе за счет налоговых доходов в сумме 49,7 млн рублей и безвозмездных поступлений в сумме 218,0 млн рублей. Доходы в итоге составили 9,310 млрд рублей, расходы – 9, 581 млрд рублей. При этом объем муниципального долга не изменился и сохранился в размере 1,223 млрд рублей, что меньше на 30 млн.рублей уровня прошлого года.

Изменения предусматривают выделение финансирования для ряда масштабных проектов, которые будут реализовываться в течение ближайших лет, в том числе, на строительство спортивной инфраструктуры города.

"Крупные проекты, включенные в программу "Дзержинск-100", наделяются необходимым объемом финансирования благодаря совместной, конструктивной работе с Правительством Нижегородской области при личном содействии губернатора Глеба Никитина. При этом на долю софинансирования городского бюджета приходится не более 20% от общей суммы, что позволяет нам реализовывать большее количество социально значимых проектов на территории округа", - отметил заместитель главы города Дзержинска Сергей Федоров.

Так, в текущих изменениях в главный финансовый документ города предусмотрены средства на строительство бассейна "Капролактамовец" в размере более 350 млн рублей. Основные средства будут направлены из областного бюджета в течение трех лет: в текущем году - 56,6 млн. рублей, в 2024 году – 92,2 млн рублей, в 2025 – 134 млн рублей. Доля города - чуть более 14 млн рублей - уже одобрена депутатами на сентябрьском заседании Думы.

На строительство автодороги к Шуховской башне дополнительно выделяется 62,9 млн рублей, в следующем году – ещё 104,2 млн рублей. Месяцем ранее для начала реализации первого этапа работ было предусмотрено местное софинансирование в размере 15,7 млн рублей.

В рамках городской программы развития физической культуры и спорта выделены денежные средства в размере 3,9 млн рублей на приобретение транспорта для спортсменов.

"Имеющийся транспорт изношен, а выезжать на соревнования спортсменам нужно. Это действительно острая тема. Хорошо, что мы имеем возможность с помощью областных субсидий решить вопрос", - прокомментировала председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Нина Аранович.

Из городского бюджета дополнительно выделяется 33 млн. рублей на оплату услуг по организации питания воспитанников в детских садах.

В 2023 году 52,7 млн рублей будут направлены на проведение ремонта фасада и кровли в МБУК "ДКХ". Общая стоимость ремонтных работ согласно сметной документации составляет 99,3 млн рублей. Вторая часть ассигнований будет предусмотрена в 2024 году.

Ранее сообщалось, что программу по замене лифтов в Дзержинске выполнили на 60%.