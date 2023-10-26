Программу по замене лифтов в Дзержинске выполнили на 60% Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Программу по замене лифтов в Дзержинске выполнили на 60%. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в Дзержинске уже работает 77 новых лифтов из 125 запланированных в этом году. Остальные кабины будут запущены к концу года. Так, в октябре началась замена лифтов еще в 16 домах Дзержинска.

Как рассказал глава города Иван Носков, всего в течение двух лет в Дзержинске планируется замена 460 лифтов, которые превысили лимит безопасной эксплуатации в 25 лет. Он также отметил, что в подъездах устанавливается исключительно отечественное оборудование, которое проходит жесткие испытания.

Новые лифты рассчитаны на 320 кг, оснащены видеокамерами и кнопками вызова диспетчерской, работающей круглосуточно. Кабины оборудованы фотоэлементами, которые не позволят дверям закрыться, если в проеме находится человек.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале этого года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысяч старых лифтов до 2025 года. В этом году планируется заменить 905 лифтов, установленных более 25 лет назад, а в 2024-м - порядка 1500. На это выделено более 8,5 млрд рублей

Перечень домов, где в 2023 году заменят лифты, размещён на сайте Фонда капитального ремонта.