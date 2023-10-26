Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство

Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство в зимнем режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, в городе с 27 по 29 октября прогнозируется снегопад с дождями.
В связи этим снегоуборочная техника будет работать в усиленном варианте. Преимущественно ночью и при минусовой температуре дороги будут обрабатываться противогололедными материалами.
При снегопаде комбинированные дорожные машины будут прометать автомагистрали и дороги с менее интенсивным движением.
Также работы будут проведены на остановочных павильонах, пешеходных переходах, подходах и подъездах к социальным учреждениям.
Уборка снега начнется после посыпки и прометания дорог и тротуаров, а в случае продолжительного снегопада будет проведен дополнительный цикл обработки дорог до их нормативного состояния.
Ранее сообщалось, что более 50 единиц коммунальной техники приобретено мэрией Нижнего Новгорода в 2023 году.
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