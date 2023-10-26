Частное лунное затмение смогут наблюдать нижегородцы 28 октября Общество

Фото: астрономия.рф

Жители Нижегородской области 28 октября смогут увидеть частное затмение Луны. При ясной погоде все фазы этого затмения будут хорошо видимыми со всей территории региона.

Как пояснили специалисты Нижегородского планетария им. Гречко, затмение - явление, когда на небесный объект падает тень от Земли. Если тень полностью закрывает его - то это полное затмение, а если частично - то частное.

Лунное затмение происходит, когда Солнце и Луна располагаются в противоположных сторонах относительно Земли. Но при этом точно в одну линию они выстраиваются не так часто, и каждый год, в среднем, случается два лунных затмения.

28 октября в тень Земли погрузится лишь небольшая - нижняя - часть лунного диска (нижняя) (ф=0,12).

Начало полутеневой фазы (вхождение Луны в полутень Земли, небольшое потемнение диска Луны) - 21:02, начало частных фаз (погружение в тень) - 22:25.

Максимальная теневая фаза 0,12 наступит в 23:14. Конец теневого затмения - 23:53, полутеневого - 01:26.