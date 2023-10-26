"Школу реставрации" в Нижнем Новгороде планируется открыть 10 ноября Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

"Школу реставрации" в Нижнем Новгороде планируется открыть 10 ноября. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, ремонт помещений будущей школы в Нижполиграфе находится на завершающей стадии.

Так, уже завершен монтаж всех перегородок, дверей и витражных окон, идет установка осветительных приборов и системы пожаротушения.

В ближайшее время будут окрашены полы школы, а с 1 ноября начнется установка оборудования. К концу следующей недели над главным входом появится вывеска.

Напомним, на реализацию проекта "Школа реставрации" правительством Нижегородской области выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.

В "Школе реставрации" будет оборудована столярная мастерская и склад для деревянных элементов старых домов, проходящих реставрацию. Площадь помещения под школу составляет 200 кв. метров.