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"Школа реставрации" появится в Нижполиграфе в 2023 году. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, к концу января будет подготовлен проект ремонта помещения под учебные мастерские в здании на улице Варварской, 32
Школа будет оснащена не только станками, но и большим количеством специализированных ручных инструментов.
Как рассказал руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед, в "Школе реставрации" будет оборудована столярная мастерская и склад для деревянных элементов старых домов, проходящих реставрацию. Площадь помещения под школу составляет 200 кв. метров.
Отмечается, что школа создается для сохранения традиции деревянного зодчества Нижегородской области и воспитания новое поколение мастеров. На реализацию проекта правительством региона выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.
Напомним, в декабре в Нижнем Новгорода открылся центр консервации и реставрации ценных книг.
Также ранее сообщалось, что в столице Приволжья откроется Школа креативных индустрий.
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