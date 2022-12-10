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Общество

"Школа реставрации" появится в Нижполиграфе в 2023 году

13 января 2023 11:58  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Школа реставрации" появится в Нижполиграфе в 2023 году. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, к концу января будет подготовлен проект ремонта помещения под учебные мастерские в здании на улице Варварской, 32

Школа будет оснащена не только станками, но и большим количеством специализированных ручных инструментов.

Как рассказал руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед, в "Школе реставрации" будет оборудована столярная мастерская и склад для деревянных элементов старых домов, проходящих реставрацию. Площадь помещения под школу составляет 200 кв. метров.

Отмечается, что школа создается для сохранения традиции деревянного зодчества Нижегородской области и воспитания новое поколение мастеров. На реализацию проекта правительством региона выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.

Напомним, в декабре в Нижнем Новгорода открылся центр консервации и реставрации ценных книг.

Также ранее сообщалось, что в столице Приволжья откроется Школа креативных индустрий.

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Теги:
Реставрация
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