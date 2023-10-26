Молодежь АПЗ приняла участие в автоквесте "По следам Пландина" Общество

Фото: Александр Барыкин

Молодежный совет Арзамасского приборостроительного завода организовал автоквест "По следам Пландина", посвященный 105-летию первого генерального директора. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ

Согласно информации, всего в мероприятии приняло участие 6 команд. Организатором автоквеста стал активист МС АПЗ, начальник участка технологического оборудования ОГК Андрей Харьков.



Перед стартом команды получили номер-наклейку на лобовое стекло автомобиля и конверт с вопросом, который указывал на первый контрольный пункт автоквеста. Таких точек всего было 12, и на каждой участникам предстояло выполнять задания.

Так, около больницы №1 нужно было собрать пазл с ее изображением, у "Темп-Авиа", где располагались первые цеха п/я 15, спеть куплет гимна АПЗ, у спортклуба "Знамя" решить ребусы, у АПИ НГТУ вспомнить данные о заводской газете "Новатор", у ДК "Ритм" угадать имя любимого певца Павла Пландина и другие задания.

В автоквесте учитывалось и время, за которое пройден весь маршрут, и правильность ответов. Награждение победителей прошло в музее истории АПЗ. Победители, призеры и участники получили грамоты и сертификаты в спортивный магазин.

Ранее выставка работ учащихся Арзамасской детской художественной школы открылась на АПЗ.