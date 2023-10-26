ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15% Экономика

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки, причём сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил телеканал "360"

Как прокомментировали в пресс-службе регулятора, текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.

В частности, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

"Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году", - уточнили в ЦБ РФ.

Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Напомним, 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. Причём Эльвира Набиуллина заявила, что до конца 2023 года ключевая ставка сохранится на уровне 13-13,6%, а в следующем году она может снизиться до 11,5-12,5% годовых.