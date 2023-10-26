ДС "Нагорный" в Нижнем Новгороде купит пять ледозаливочных машин Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Дворец спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде купит пять ледозаливочных машин. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, 38,8 млн рублей выделено на закупку двух электрических ледозаливочных машин WM Shira Lithium.

Также дворец спорта планирует купить три бензиновые ледозаливочные машины ZAMBONI 446 за 38 млн рублей.

Итоги закупок будут подведены 17 ноября, а поставить машины необходимо до 22 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что почти 70% металлоконструкций смонтировано на стройке ледового дворца на Стрелке.