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Экономика

КРНО поддержала производителя минеральной воды в Сеченовском районе

27 октября 2023 13:40  [190] Экономика
Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области поддержала производителя минеральной воды в Сеченовском районе.

Как сообщили в КРНО, речь идет о производстве минеральной воды и газированных напитков ООО "Родник" в селе Болтинка.

При поддержке Корпорации инвестор составил план по использованию инструментов господдержки, а также смог увеличить мощности сети электроснабжения для выпуска продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил 70 млн рублей, создано порядка 10 рабочих мест. Запланировано ежегодное производство более 11 млн литров продукции.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что инвестиционные проекты активно реализуются в регионе, в том числе и в районах области. Он напомнил, что в КРНО создан институт территориальных уполномоченных.

"Каждый из шести управляющих закреплен за несколькими муниципалитетами. На сегодняшний день они сопровождают более 50 проектов", - добавил замглавы региона.

"Для нас очень важно, чтобы в регион не только приходили новые инвесторы, но и уже действующие предприниматели вкладывали средства в расширение своего бизнеса. В рамках данного проекта при поддержке Корпорации в сжатые сроки удалось провести серьезный пласт работ по ремонту и переоборудованию предприятия. В дальнейшем продолжим оказывать инвестору поддержку в решении вопросов", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Директор ООО "Родник" Рустам Халилуллин поблагодарил КРНО за поддержку.

Ранее сообщалось, что КРНО обменялась опытом внедрения инвестпрактик с представителями Карелии.

 

 

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Теги:
Инвестиции Сеченовский район
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