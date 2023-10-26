Выставка-форум "Россия" откроется в Москве 4 ноября Культура и отдых

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова принять международную выставку-форум "Россия".

Напомним, выставка пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

В рамках мероприятия российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы.

В проведении выставки-форума будут задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч кв. м, а для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии.

Кроме того, для гостей выставки будет введен дополнительный бесплатный транспорт.

"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.