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Культура и отдых

Выставка-форум "Россия" откроется в Москве 4 ноября

27 октября 2023 14:20  [187] Культура и отдых

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова принять международную выставку-форум "Россия". 

Напомним, выставка пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. 

В рамках мероприятия российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы. 

В проведении выставки-форума будут задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч кв. м, а для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии. 

Кроме того, для гостей выставки будет введен дополнительный бесплатный транспорт. 

"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — отметил Сергей Собянин. 

Ранее сообщалось, что фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.

 

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Теги:
Выставка
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