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Культура и отдых

Фестиваль "Россия объединяет" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября

26 октября 2023 13:52  [350] Культура и отдых

Фестиваль "Россия объединяет" состоится в Нижнем Новгороде 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, мероприятие будет проходить с 14:00 до 18:00 в парке имени А.С. Пушкина.

Посетителям представят реконструированную старинную улицу и ремесленный посад, что позволит участникам перенестись в атмосферу 1612 года – время народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Также будут организованы мастер-классы по чеканке старинных монет, созданию одежды и аксессуаров с традиционными русскими узорами. 

На аллее парка развернется гастрономическая часть фестиваля. Здесь представители национально-культурных автономий Нижегородской области приготовят традиционные блюда. Посетители смогут бесплатно попробовать русскую, корейскую, белорусскую, азербайджанскую, татарскую, армянскую, узбекскую кухни. 

Танцевальное шоу на сцене парка Пушкина познакомит зрителей с национальными обычаями тех народностей, которые проживают в регионе.

Кроме того, на сцене парка рядом с Домом народного единства пройдет концерт современных исполнителей. Хедлайнер - рок-группа "Лампасы".

Ранее сообщалось, что муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День народного единства будут работать бесплатно.

Всего ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде пройдет более 200 мероприятий.

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Теги:
Праздники Фестиваль
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