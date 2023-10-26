Образовательный форум "Студенческий Нижний" прошел на площадке "Арсенала" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Образовательный форум "Студенческий Нижний", который прошел на площадке музейно-выставочного пространства "Арсенал", собрал почти 170 участников. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили в ведомстве, мероприятие состоялось третий год подряд. Там также напомнили, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ставит задачу проводить как можно больше образовательных мероприятий, семинаров, форумов, тренингов для нижегородской молодежи.

Председатель Городского студенческого совета Нижнего Новгорода Кирилл Куприянов считает, что форум "Студенческий Нижний" является огромнейшей площадкой для развития навыков компетенций студентов со всего Нижнего Новгорода.

В рамках форума прошла стратегическая сессия "Развитие городского студенческого совета", лекции "Эффективные коммуникации и зона конфликтов", "Правовая грамотность", тренинг "Эмоциональный интеллект", деловая игра "ФинИкс", также работала зона нетворкинга.

Участники форума отметили, что в ходе мероприятия все получили возможность повысить свои навыки и компетенции.

"Я получил, во-первых, новый опыт. Во-вторых, новые компетенции. В-третьих, новые знания, которые позволят лично мне развивать студенческое самоуправление в своем ВУЗе действительно на должном уровне", - рассказал участник форума, студент приволжского филиала Российского государственного университета правосудия Тимур Саидов.

Как сообщалось ранее, Нижний Новгород завоевал первое место в конкурсе "Молодёжная столица России".

Напомним также, что региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России.