ЦБ РФ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки, причём сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала сложившуюся в экономике ситуацию в ходе пресс-конференции.

Она заявила, что сентябрьский рост цен на товары в России превысил все прогнозы, и эта динамика продолжается. Выход из ситуации возможен только при сохранении высоких ставок в экономике.

Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор в течение 10 месяцев удерживал ключевую ставку на уровне 7,5% - до июля этого года - и сохранял мягкую кредитно-денежную политику.

"Ускорение инфляции стало свидетельством того что политика была слишком мягкой. Из-за временных лагов эффект остался до сих пор, а проведенное ужесточение проявит себя только через несколько кварталов", — цитирует слова главы ЦБ РФ телеканал "360".

Набиуллина добавила, рост ВВП в третьем квартале также превысил ожидания. Рост спроса со стороны потребителей позволил производителям перевести свои издержки в итоговые цены.

"В результате прибыль бизнеса приблизилась к рекордным значениям 2021 года. Это позволило предпринимателям задуматься о расширении производства, даже несмотря на увеличение ставок по кредитам", — подчеркнула председатель ЦБ.

По её словам, у бизнеса есть сейчас основная проблема — нехватка кадров. Предприниматели повышают зарплаты, чтобы привлечь сотрудников, а после повышают цены, чтобы компенсировать свои затраты. Текущий спрос не удовлетворить просто расширением производства, а вот инфляцию это подстегнёт ещё сильнее.

Поэтому регулятор не станет пересматривать свою жёсткую денежно-кредитную политику, заключила Нибиуллина.

Напомним, согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.