Вадим Булавинов обратится в прокуратуру по ситуации с детским садом №6 на улице Вольской Общество

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Вадим Булавинов направит обращение в прокуратуру по ситуации с детским садом №6 на улице Вольской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом Вадим Булавинов сообщил на своей странице Вконтакте.

Согласно информации, ремонтные работы в детсаду начались еще в июне, и должны были завершиться еще неделю назад. Однако в дошкольном учреждении до сих пор продолжается ремонт кровли.

"Меня возмущают несколько вещей: почему данный подрядчик до сих пор не получил "волчий билет" на хоть какие-то дальнейшие контракты с соцучреждениями? И второе: почему руководство детского сада не забило тревогу вовремя, видя, что на стройке работают три человека? А если это было сделано, то кто проигнорировал сигнал?", - задался вопросами Вадим Булавинов.

Он также пожелал терпения детям и их родителям.

"Уверен, скоро ситуация будет исправлена. Это недопустимая халатность. Думаю, в прокуратуре меня поддержат", - резюмировал депутат.

В администрации Канавинского района, в свою очередь, сообщили, что на объекте осталось выполнить 30% от объема работ. По информации заведующей детсадом, подрядчик уже направил гарантийное письмо в управление капитального строительства о том, что до 12 ноября 2023 года все работы будут завершены.

Ранее сообщалось, что два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время.

Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года.