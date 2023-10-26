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Спорт

Нижегородка Кристина Завиваева завоевала "бронзу" Первенства мира по шахматам

27 октября 2023 17:12  [175] Спорт
Сёстры Завиваевы: Кристина (слева) и Ангелина (справа)

Сёстры Завиваевы: Кристина (слева) и Ангелина (справа)

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Юная нижегородка Кристина Завиваева стала бронзовым призёром детского первенства мира по шахматам. Соревнования проходили с 14 по 27 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе. В них участвовали 504 юных спортсмена, 42 из них - от России. Девочки и мальчики соревновались в трёх возрастных категориях: до 8, до 10 и до 12 лет.

Учащаяся спортивной школы №9 Нижнего Новгорода Кристина Завиваева набрала 8,5 очков и заняла третье место в группе девочек до 10 лет. Девочку тренируют Антон Яценко и Евгений Гольцев.

Стоит отметить, что российские шахматисты выступали под флагом Международной федерации шахмат (FIDE). Наша команда победила в общем медальном зачёте, завоевав четыре медали первенства. Это лучший результат российских юных спортсменов с 2019 года.

Кристину и её тренеров поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для юных спортсменов важно проявить себя на международном уровне, сделать шаг вперед в спортивной карьере. Рад, что даже в непростых геополитических условиях нижегородцам удается добиваться таких успехов", - сказал глава региона.

Напомним, в прошлом году Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет, в апреле 2023 года - победила в Первенстве России по шахматам среди девочек до 11 лет, а этим летом выиграла детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам.

Добавим, что Кристина - потомственная шахматистка: три её сестры - старшие Эмилия и Эвелина, а также двойняшка Ангелина - завоевали множество наград на различных чемпионатах. А папа спортсменок Илья Завиваев является президентом областной Федерации шахмат.

"Это очередной триумф нижегородской школы шахмат, так как Кристина обучается у местных тренеров и выступает на турнирах, организованных Федерацией шахмат Нижегородской области", - прокомментировал победу дочери Илья Завиваев.

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Теги:
Соревнования шахматы
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