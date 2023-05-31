Нижегородка Кристина Завиваева выиграла детско-юношеское первенство мира по шахматам Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородка Кристина Завиваева выиграла детско-юношеское первенство мира по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, чемпионатам по быстрым шахматам среди девочек до 10 лет прошел с 6 по 8 июня в Батуми. В соревнованиях приняли участие 459 спортсменок из 23 стран.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Кристину, ее родителей и тренеров с успешным выступлением.

"Сейчас прорабатываем новые возможности комплексного взаимодействия с федерацией для работы с талантливыми детьми. Мы ждем таких ребят в лучших вузах региона, а уже через несколько лет - в ИТ-кампусе НЕЙМАРК. Занятия шахматами обязательно помогут на всех дальнейших этапах жизни", - отметил Глеб Никитин.

Как рассказал президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев, Кристина – первая в истории Нижнего Новгорода чемпионка мира по шахматам. Она занимается в нижегородской спортивной школе №9 у тренеров Антона Яценко и Евгения Гольцев.

Напомним, в апреле Кристина Завиваева выиграла Первенство России по шахматам среди девочек до 11 лет.

Ранее бронзовую медаль в этом турнире завоевала сестра-близнец Кристины - Ангелина Завиваева. Она заняла третье место в дисциплине "шахматная композиция" среди 375 соперников.

В прошлом году Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет.