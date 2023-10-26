Мероприятие, посвящённое 105-ой годовщине со дня создания ВЛКСМ, прошло в нижегородском ТЮЗе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородском государственном театре юного зрителя состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 105-ой годовщине со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания, бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Евгений Люлин.

В фойе театра состоялось открытие памятной доски "Комсомол и ТЮЗ – молодость продолжается!". ТЮЗ неслучайно был выбран площадкой для празднования – открытие театра состоялось 28 октября 1978 в год 60-летия Комсомола.

"Театр юного зрителя строили своими руками комсомольцы, как и другие знаковые городские объекты – Дворец Культуры Автозавода, кинотеатр "Канавинский", литейный цех завода "Двигатель революции", жилые микрорайоны Кузнечиха, Щербинки, 7-ой микрорайон в Сормове. С именем Комсомола связаны Магнитка и Турксиб, строительство Московского метрополитена и Горьковского автозавода, многие другие точки на карте страны. Считаю, что наши традиции дружбы, совместной работы и "комсомольского строительства" необходимо продолжать!", - подчеркнул Евгений Люлин.

Председатель общественного совета Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола "Комсомольская площадь", бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Сергей Рогожкин подарил музею театра уникальный фотоснимок, на котором запечатлены участники комсомольского стройотряда, возводившие здание ТЮЗа.

В здании театра были организованы тематические фотовыставки и интерактивные зоны, где гости могли познакомиться с работами ветеранов комсомола, сделать фотографию, которая автоматически становилась частью мозаики в виде значка ВЛКСМ. Члены штаба "Лидер" Дворца творчества им. Чкалова исполняли комсомольские и бардовские песни.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация книги о Надежде Николаевне Белик – легендарном директоре Дворца пионеров имени Чкалова. Она сумела вырастить под своим крылом несколько поколений патриотов. Каждый пятый горьковский школьник считал ее своим любимым учителем.

Гостями праздника стали делегации ветеранов Комсомола и представителей молодежных организаций из 50 районов и округов Нижегородской области и Нижнего Новгорода – всего почти 800 человек, в числе которых также были ветераны Великой Отечественной войны. Одному из них, Евгению Ивановичу Макарову, участнику Великой Отечественной войны, почетному ветерану города Нижнего Новгорода, заслуженному ветерану Нижегородской области, 27 октября исполнилось 98 лет. Он служил связистом, сражался под Смоленском и на западном фронте, принимал участие в операции "Багратион", прошел Белоруссию и Польшу, дважды был ранен, дошел до Берлина. Евгений Иванович был удостоен Ордена Славы, ордена "Красной Звезды" и "Отечественной войны", медалей "За взятие Кенигсберга" и "За Победу над Германией".

Центральным событием празднования стало торжественное собрание, посвящённое 105-летию ВЛКСМ. В числе участников мероприятия были также представители Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, нижегородских отделений "Российского Союза Молодёжи", "Волонтеров Победы" и "Движения первых". С приветственным словом к гостям обратился председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

"История комсомола – это история страны! В самые тяжелые времена, в Великую Отечественную войну, комсомольцы были на передовой, и сегодня они в центре событий. Посмотрите, какую роль сейчас играет бывший секретарь обкома, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, как много он делает для страны. Реализуются новые образовательные программы, воссоздаются молодежные организации, восстанавливаются новые территории Российской Федерации, - отметил Евгений Люлин. - Комсомол был школой воспитания, отбора самых талантливых представителей молодежи, которым давали самые ответственные поручения, формировали настоящих руководителей".

"Сегодня нижегородцы, участвующие в СВО, показывают примеры стойкости, мужества, героизма и сами становятся примером для подрастающего поколения. А ветераны продолжают оставаться на передовых позициях в военно-патриотическом воспитании молодежи. Серьезную работу проводит ветеранская организация "Комсомольская площадь", которая занимает активную позицию во взаимодействии с молодёжью. Считаю, что важно продолжать традиции Комсомола, вырастившего миллионы юношей и девушек – патриотов нашей Родины!", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Комсомольцы всегда занимали самую активную жизненную позицию – творили, учились, любили страну и делали все для ее развития», - сказал председатель Правления региональной общественной организации "Нижегородское землячество в столице", бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Виктор Карпочев.

"Опыт Комсомола – это национальное достояние нашей страны в сфере патриотического воспитания молодежи. Настоящий комсомолец сначала думал о Родине, а потом о себе", - отметил член Общественной палаты Нижегородской области, бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Геннадий Суворов.

"Главное, что объединяет всех нас, собравшихся в этом зале, это желание быть вместе со страной. Сегодня мы продолжаем славные традиции, встречаемся с молодежью, проводим мероприятия, концерты. Сегодня прекрасная молодежь. Мы верим в ребят и стараемся им помогать во всем", - поделился председатель общественного совета Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола "Комсомольская площадь", бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Сергей Рогожкин.

На торжественном мероприятии прозвучали легендарные песни комсомольской юности, которым подпевал хором весь зал, были показаны ролики об истории Горьковского комсомола.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин поздравил со 100-летием ветерана Александра Вагина из Дзержинска.