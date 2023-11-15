Евгений Люлин: "Благодаря внедрению новых технологий транспортная отрасль повышает свою конкурентоспособность" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников транспорта.

"День работника транспорта объединяет представителей всех отраслей транспортного комплекса, где трудятся специалисты высокой квалификации, знающие и любящие свое дело. Своим трудом вы вносите огромный вклад в развитие экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

Ваш профессионализм и ответственность служат залогом успешной модернизации транспортной инфраструктуры, повышения безопасности перевозок, обновления общественного транспорта. Благодаря внедрению новых технологий транспортная отрасль повышает свою конкурентоспособность и эффективность.

Огромное спасибо вам за ваш труд!

Желаю вам новых успехов, здоровья, благополучия!" - говорится в поздравлении.