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Общество

Евгений Люлин: "Благодаря внедрению новых технологий транспортная отрасль повышает свою конкурентоспособность"

20 ноября 2023 09:05  [54] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников транспорта.

"День работника транспорта объединяет представителей всех отраслей транспортного комплекса, где трудятся специалисты высокой квалификации, знающие и любящие свое дело. Своим трудом вы вносите огромный вклад в развитие экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

Ваш профессионализм и ответственность служат залогом успешной модернизации транспортной инфраструктуры, повышения безопасности перевозок, обновления общественного транспорта. Благодаря внедрению новых технологий транспортная отрасль повышает свою конкурентоспособность и эффективность.

Огромное спасибо вам за ваш труд!

Желаю вам новых успехов, здоровья, благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Транспорт
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