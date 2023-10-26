ФК "Пари НН" получил новый клубный автобус Спорт

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" получил новый клубный автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Как написал гендиректор нижегородской футбольной команды, новый автобус - комфортный, огромный, необычный, быстрый и безопасный.

"Осталось надеть на транспортное средство нашу фирменную ливрею и постелить зимние коврики. Автобус уже стоит под стилобатом и с нетерпением ждет своего первого рейса", - добавил он.

Появление нового автобуса стало возможным благодаря сотрудничеству ФК "Пари НН" и автомобильного дилера "Нижегородец".

Также отмечается, что с расширением автопарка у клуба появилось больше возможностей для перевозки молодежной команды, а также других организованных групп.

Ранее сообщалось, что Давид Мелик-Гусейнов не поддержал проведение матча "Торпедо" на стадионе "Пари НН".