Олег Беркович рассказал о планах по развитию Воскресенского района Общество

Олег Беркович, Александр Запевалов и Сергей Яковлев Фото: Telegram-канал Олега Берковича

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Telegram-канале рассказал о визите в Воскресенский район.

"Я очень люблю север Нижегородской области. Лучшее место для ретрита: тишина, просторы, природа", - отметил он.

Отдельно Олег Беркович отметил озеро Светлояр. По его словам, здесь не нужна громоздкая инфраструктура. Только дорожки, туалеты, урны и точечное благоустройство. На эти работы будут выделены грантовые средства, а также средства регионального и федерального бюджетов.

Олег Беркович добавил, что про озеро Николай Римский-Корсаков написал оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". В 2024 году исполнится 180 лет со дня рождения композитора, поэтому было предложено поставить его оперу близ Светлояра.

Также в следующем году 410 лет центру района - Воскресенскому. Здесь планируется отремонтировать школу искусств, библиотеку, краеведческий музей.

Прорабатывается концепция развития усадьбы Левашовых в Галибихе.

Также замгубернатора посетил ферму, на которой производятся итальянские и французские сыры по традиционным рецептам.

"Очень вкусные! Но они пропали из нижегородских магазинов, потому что ферма стала туристическим объектом и всё, что производится, скупают туристы. А одна турфирма и вовсе выкупила все субботы в году для своих групп. Душевное семейное место, интересно будет и с детьми съездить", - написал Олег Беркович.

В заключение замгубернатора подчеркнул, что Воскресенский район очень перспективный.

"Мы обязательно поможем найти ему своего туриста и инвестора, любящего тишину, традиции и красоту", - заключил Олег Беркович.

Напомним, о достопримечательностях Воскресенского района вы можете прочитать в нашем материале.