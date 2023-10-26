Двух наркосбытчиков поймали в Ленинском районе Происшествия

Сотрудники полиции задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода мужчину и женщину, которые делали "закладки" с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемые мужчина 1982 года рождения и женщина 1983 года рождения были задержаны на улице Голубева.

В ходе личного досмотра правоохранители нашли у злоумышленников несколько свертков с метадоном.

Кроме того, в телефоне задержанных были обнаружены адреса 22 тайников - "закладок", где также находились наркотические вещества.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя города Саров задержали сотрудники ФСБ за хранение крупной партии наркотиков и сбыт в особо крупном размере.