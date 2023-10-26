Преданные болельщики ФК "Пари НН" получат персональные кресла на стадионе Спорт

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Самые преданные болельщики нижегородского ФК "Пари НН" получат персональные кресла на стадионе.

Об этом сообщил генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

По его словам, золотые таблички с фамилиями, именами и отчествами самых преданных болельщиков подготовлены на креслах стадиона сегодня, 29 октября, перед домашней игрой РПЛ с ФК "Сочи".

Ранее сообщалось, что нижегородский футбольный клуб "Пари НН" получил новый клубный автобус.

Давид Мелик-Гусейнов ранее не поддержал проведение матча "Торпедо" на стадионе "Пари НН".