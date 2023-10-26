Коммунальные службы в Нижнем Новгороде продолжают убирать снег Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада и ледяного дождя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников, очередные интенсивные осадки прошли ночью и продолжаются. Общий прирост выпавшего снега составил порядка семи сантиметров.

"Из-за колебаний температуры воздуха на дорогах возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Также вручную убирают остановочные площадки общественного транспорта и пешеходные тротуары, где не проходит дорожная техника. Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то будьте внимательными на дороге, строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Также большая просьба к нижегородцам – убирать транспорт с придомовых территорий и с обочин дорог, чтобы не препятствовать технике", - сказал Андрей Житников.

"В Канавинском районе в течение ночи и днём 29 октября прометают и обрабатывают противогололедными материалами основные магистрали и путепроводы. Особое внимание по-прежнему уделяем мостам, спускам и подъёмам. Очищают от снега также тротуары и остановочные площадки по улицам Чкалова, Советской, Волжской набережной, на Канавинском мосту, в микрорайоне "Старое Канавино". Кроме того, по мере необходимости проводим работы по откачке воды на Московском шоссе и улице Кузбасской", - отметил глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Уборка снега и устранение последствий ледяного дождя продолжаются в Приокском районе. Подрядные организации ночью обрабатывали дороги противогололедными материалами, а с утра рабочие посыпают и очищают тротуары и лестницы. Отдельные бригады работают на остановках и общественных пространствах.

"Уборку, которую начали вчера, не прекращаем. Погода не дает расслабиться, поэтому и наши подрядчики, и ДУК работают на территории. Проехал по ряду микрорайонов, везде бригады есть", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

По словам главы администрации Советского района Александра Иванова сотрудники управления коммунального хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг ситуации на улично-дорожной сети района. "Сейчас мы уделяем особое внимание механизированной и ручной уборке мест передвижения пешеходов - чистим от снега, посыпаем противогололедными материалами. Там, где ширина тротуара не позволяет проехать технике, работают вручную. Особое внимание уделяем входным группам, лестничным сходам и общественным пространствам", - отметил Александр Иванов, добавив, что основной проблемой, препятствующей уборке во дворах, остаётся припаркованный транспорт.

В Нижегородском районе дорожные и коммунальные службы также непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. "Ночью осуществлялась обработка и прометание улично-дорожной сети района. Рано утром начали расчистку тротуаров, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам, также проводится очистка остановочных павильонов", - сообщил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

По информации и.о. главы администрации Автозаводского района Сергея Лукоянова, территорию расчищают, обрабатывают противогололедными материалами входные группы и тротуары. Накануне вечером техника работала на центральных магистралях и пешеходных тротуарах пр. Ленина, пр. Октября, Южное шоссе, ул. Веденяпина и др. При понижении температуры обработали противогололедными материалами автомобильные дороги и тротуары. Для обработки реагентами улично-дорожной сети всего района необходимо три часа. Рабочие дежурили всю ночь для того, чтобы при ухудшении погодных условий выехать на расчистку от снега. Ранним утром также провели обработку ПГМ всех дорог и тротуаров. Кроме того, на улицах района работает водооткачивающая техника.

"В ночную смену было откачано 540 кубометров воды. Также ночью на дорогах были задействованы комбинированные дорожные машины, обрабатывали и прометали улично-дорожную сеть. Утром дорожные рабочие очищали и обрабатывали остановочные площадки, тротуары, пешеходные дорожки, в скверах обметались скамейки и прометались детские площадки", - сообщила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В Московском районе в круглосуточном режиме дорожные службы просыпают противогололедными материалами и осуществляют очистку магистралей и дорог. Дорожные рабочие очищают остановочные павильоны, тротуары, заездные карманы и пешеходные переходы. "На разворотом транспортном кольце на ул. Чаадаева и на пр. Героев работает откачивающая техника. Ситуацию держим на контроле. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы", - сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

"В ночь с 28 на 29 октября в Ленинском районе проводилась обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами. Сегодня на дорогах категории А, Б и В продолжают работать комбинированные дорожные машины. Производится ручная и механизированная очистка тротуаров. С целью обеспечения безопасности пешеходов очищаются от снега лестничные сходы. Также внимание уделяется остановочным площадкам. В первой половине дня откачивали воду в районе станции метро Пролетарская и на заездах по проспекту Ленина", - отметил и.о. главы администрации Ленинского района Николай Захар.

Напомним ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что работу дорожных предприятий и коммунальных служб обсудили в ходе заседания оперативного штаба, который провели первый заместитель главы города Денис Скалкин и советник главы города Дмитрий Сивохин.

Юрий Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют снегопады в течение нескольких дней, поэтому работа должна быть организована на всех участках – от обработки дорог и уборки придомовых территорий до вывоза снега. Перед всеми участниками этого сложного процесса поставлена задача работать во взаимодействии друг с другом. Все алгоритмы прописаны. Поправки внесли уже в этом году, т.к. два предыдущих снегопада показали, что эта зима ставит новые погодные рекорды.

"К контролю оперативно подключаем административно-техническую инспекцию и госжилинспекцию. Напомню, что штрафы для юрлиц немаленькие – при повторных нарушениях доходят до 300 тысяч рублей. Поэтому никому не надо напоминать, что нормативы по уборке снега нужно выполнять. Горожане свои вопросы и предложения по уборке снега могут направлять на платформу "Лобачевский". Там тоже есть сроки ответов на вопросы. И всех ответственных за взаимодействие тоже прошу обратить на это пристальное внимание. На все обращения жителей должен быть дан ответ, как можно оперативнее", - заявил глава города.