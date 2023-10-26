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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия непогоды

28 октября 2023 17:02  [102] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации мэрии.

По словам директора департамента Андрея Житникова, очередные интенсивные осадки в городе ожидаются с 20:00 28 октября в ночь на 29 октября.

Из-за колебаний температуры возможно возникновение гололедицы, а общий прирост выпавшего снега может составить 7 сантиметров.

Работы по очистке основных магистралей прошли во всех районах Нижнего Новгорода сегодня ночью.

Особое внимание дорожные службы уделяют спускам, подъемам, остановкам общественного транспорта.

"Просьба к автомобилистам, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если снегопад застал водителей в дороге, то необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавил Андрей Житников.

Напомним, метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27-30 октября.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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