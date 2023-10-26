Дорожные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия непогоды

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Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации мэрии.
По словам директора департамента Андрея Житникова, очередные интенсивные осадки в городе ожидаются с 20:00 28 октября в ночь на 29 октября.
Из-за колебаний температуры возможно возникновение гололедицы, а общий прирост выпавшего снега может составить 7 сантиметров.
Работы по очистке основных магистралей прошли во всех районах Нижнего Новгорода сегодня ночью.
Особое внимание дорожные службы уделяют спускам, подъемам, остановкам общественного транспорта.
"Просьба к автомобилистам, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если снегопад застал водителей в дороге, то необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавил Андрей Житников.
Напомним, метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27-30 октября.
Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство.
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