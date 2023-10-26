ФК "Пари НН" выиграл у "Сочи" со счетом 1:0 Спорт

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородский ФК "Пари НН" 29 октября на своем стадионе в 13-м туре РПЛ выиграл у "Сочи" со счетом 1:0.

Как сообщается на сайте fcnn.ru, единственный мяч в этом матче забил Николай Калинский.

После 13 матчей ФК "Пари НН" на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Некоторые матчи 13-го тура еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что преданные болельщики ФК "Пари НН" получат персональные кресла на стадионе.