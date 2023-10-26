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Спорт

Евгений Люлин: "Ребята бились самоотверженно, но в этот раз удача оказалась на стороне соперника"

30 октября 2023 10:22  [97] Спорт
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин 29 октября в Дзержинске посетил матч команды с вологодским "Динамо".

Дзержинские футболисты провели заключительную в этом году игру на домашнем стадионе в рамках 15-го тура Второй лиги России по футболу. В этом противостоянии "Химик" боролся за возможность досрочно стать чемпионом, получив путёвку в дивизион "Серебро" Второй лиги "А".

Уже на третьей минуте поединка дзержинцы вырвались вперёд благодаря голу Ивана Сутугина, однако вскоре гости сравняли счёт. Ничейный результат не изменился до конца встречи – 1:1. В итоге, в этом матче команда смогла набрать всего одно очко. 

"Безусловно, такие встречи, вне зависимости от их результата, привлекают людей на стадионы, возрождают «культуру боления». В этом я убедился лично, вновь ощутив невероятную энергию преданных фанатов. И благодаря такой мощной поддержке "Химик" обязательно добьётся цели, поставленной в начале сезона. Недавно я встречался с легендарным "спартаковцем" Олегом Романцевым – обсуждали будущее "Химика", он отметил прогресс игроков, стремление к победе, в разы выросшее качество игры и уровень подготовки наших футболистов. Ребята бились самоотверженно, но в этот раз удача оказалась на стороне соперника. Сейчас нужно извлечь уроки из этого опыта и сосредоточиться на будущих играх", - подчеркнул во время общения с футболистами председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК "Химик" Евгений Люлин.

"Игра была напряжённой, как с нашей стороны, так и со стороны противника было создано много голевых моментов. Но, к сожалению, нам не хватило реализации, она была не на высшем уровне. У нас впереди матч в Санкт-Петербурге, будем готовиться и настраиваться только на победу", - заявил полузащитник ФК "Химик" Иван Сутугин.

Напомним что дзержинский "Химик" ранее провёл тест-матч со сборной России U19 по регби.

Ранее сообщалось, что нижегородский ФК "Пари НН" 29 октября на своем стадионе в 13-м туре РПЛ выиграл у "Сочи" со счетом 1:0.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Футбол
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