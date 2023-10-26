Проект "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград" будет запущен в ноябре

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о новом образовательном проекте "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград".
Глава региона отметил, что неоднократно обсуждал с нижегородскими родителями новые способы изучения истории в школе.
"Если можно ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались эти события, всё гораздо надежнее сохраняется в памяти", - подчеркнул Глеб Никитин.
Для этого в год 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве нижегородские школьники ознакомятся с историей этого сражения в самом Волгограде, на Мамаевом кургане.
В свою очередь, школьники Волгоградской области посетят Нижний Новгород для изучения истории ополчения Минина и Пожарского.
Проект будет запущен уже в ноябре и продлится до весны.
Волгоград посетят более 13 тысяч учеников десятых классов. Для участников проекта будет назначен специальный поезд как в Волгоград, так и в Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что делегация школьников и учителей иностранных языков из гимназии №67 находится с культурно-образовательным обменом в Китае в городе Цзинань.
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