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Общество

Проект "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград" будет запущен в ноябре

30 октября 2023 13:24  [106] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о новом образовательном проекте "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград".

Глава региона отметил, что неоднократно обсуждал с нижегородскими родителями новые способы изучения истории в школе. 

"Если можно ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались эти события, всё гораздо надежнее сохраняется в памяти", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для этого в год 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве нижегородские школьники ознакомятся с историей этого сражения в самом Волгограде, на Мамаевом кургане.

В свою очередь, школьники Волгоградской области посетят Нижний Новгород для изучения истории ополчения Минина и Пожарского. 

Проект будет запущен уже в ноябре и продлится до весны.

Волгоград посетят более 13 тысяч учеников десятых классов. Для участников проекта будет назначен специальный поезд как в Волгоград, так и в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что делегация школьников и учителей иностранных языков из гимназии №67 находится с культурно-образовательным обменом в Китае в городе Цзинань.

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Теги:
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