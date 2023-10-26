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Общество

Школьники Нижнего Новгорода учатся в китайском Цзинане по обмену

28 октября 2023 10:21  [57] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Делегация школьников и учителей иностранных языков из гимназии №67 находится с культурно-образовательным обменом в Китае в городе Цзинань. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Как рассказала директор гимназии Светлана Новикова, учреждения сотрудничают с 2010 года, а в 2022 году договор был обновлен.

Нижегородцы посещают уроки вместе с китайскими школьниками, участвуют в творческих мероприятиях, например, в уроках каллиграфии и гравюры на дереве, национальных танцах народов Тибета. Также традиционной является работа в научно-практической конференции "Россия – Китай: мы разные, мы вместе".

Ребята отмечают, что принимающая сторона очень внимательно и учтиво подошла к организации программы пребывания делегации из гимназии. 

Планируется, что школьники из Китая пройдут обучение в гимназии №67 весной 2024 года.

Напомним, делегация Нижнего Новгорода во время визита в Китай посетила два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.

Так, в Цзинане делегация приняла участие в открытии парка Нижнего Новгорода, а представители бизнеса посетили Шаньдунский выставочный центр НХП.

Кроме того, в Цзинане открылся экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода. Он обустроен в отдельном трехэтажном здании, в котором размещены актовый зал, залы для переговоров, а также экспозиции, посвященные Нижнему Новгороду и Цзинаню.

Также Нижний Новгород и Хэфэй подписали протокол по развитию сотрудничества.

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Теги:
Международное сотрудничество Образование Школы
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