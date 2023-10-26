Коммунальщики продолжают очищать дороги от снега и льда в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода продолжают ликвидацию последствий снегопада, прошедшего в выходные. Об этом сообщили в районных администрациях, подчеркнув, что на особом контроле - расчистка дворовых территорий, остановочных павильонов, тротуаров и общественных пространств.

В Московском районе дорожное предприятие просыпает противогололедным материалом с последующим прометанием магистрали и внутридворовые проезды. "Рабочие очищают прибордюрные полосы, остановочные павильоны и дождеприемные колодцы. Кроме того, техника и рабочие приводят в надлежащий вид территории скверов: очищают дорожки, детские и спортивные площадки", - рассказал глава Московского района Владимир Кропотин. Также в районе на уборке придомовых территорий работают более 300 дворников из управляющих компаний и ТСЖ.

За прошлые сутки с улиц Сормовского района было откачано почти тысяча кубометров воды. Сегодня днем также работает откачивающая техника: запланирована откачка на ул. Иванова, Героев Космоса, Зайцева и др. "На дежурстве КДМ, которые будут обрабатывать и прометать улично-дорожную сеть в зависимости от погодных условий. Пешеходные переходы, тротуары и пешеходные зоны в скверах прометают и обрабатывают противогололедными материалами", - сообщили в администрации Сормовского района.

"Мы стараемся оперативно реагировать на обращения жителей. Проводится расчистка и противогололедная обработка остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов и лестниц. Управляющие компании и ТСЖ продолжают расчищать дворы и проезды. Тротуары сначала чистим с помощью техники, затем рабочие начисто убирают их вручную", - сказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

В Канавинском районе продолжается мониторинг мостов, путепроводов, спусков, подъемов с полной и частичной обработкой противогололедными материалами. За прошлые сутки обрабатывали Канавинский мост и Метромост, Комсомольское шоссе, ул. Кузбасскую, Чкалова, Октябрьской революции, Стрелку, Советскую, Самаркандскую, Керченскую. По словам главы Канавинского района Олега Алёшина, особое внимание уделяется состоянию дворовых территорий.

"В Автозаводском районе с четырех утра техника обрабатывает автомобильные дороги противогололедными материалами", - сообщил и.о. главы администрации района Сергей Лукоянов. Решетки ливневых колодцев расчищают на Южном шоссе, ул. Аркадия Гайдара и др. На ул.Космической, Газовской, Челюскинцев, 6 микрорайон, пр. Бусыгина и др. работает водооткачивающая техника. На остановочных павильонах с раннего утра идет расчистка от наледи, обработка противогололедными материалами.

В Приокском районе рабочие обрабатывают тротуары, лестницы и остановки противогололедными материалами. Как отмечают подрядчики, температура переходит из "минуса" в "плюс", поэтому на пешеходных дорожках может образовываться наледь. Всего на улично-дорожной сети района сегодня задействовано 26 единиц техники. "Отдельно следим за уборкой ДУК: дворники очищают проезды, входные группы, чистят контейнерные площадки, по необходимости ведут обработку противогололедными материалами. Сейчас от управляющей компании работает 120 дворников и 6 единиц техники. Есть также бригады, которые приводят в порядок бульвары и скверы", - отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.

В Ленинском районе продолжают обрабатывать противогололедными материалами основные магистрали, второстепенные дороги и пешеходные тротуары. "Также рабочие очищают от снега лестничные сходы, остановочные площадки и ливневые приёмники. С утра подрядчик откачивает воду на улице Новикова-Прибоя. Кроме того, более 200 дворников и 15 единиц техники задействовано на уборке придомовых территорий и входных групп", - отметил и.о.главы администрации Ленинского района Николай Захар.

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что с раннего утра обслуживающие организации прометают и просыпают противогололедными материалами для предотвращения образования наледи улицы: Ванеева, Ошарскую, Ижорскую, Бекетова, Сусловой, Ивлиева, Невзоровых.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы в Нижнем Новгороде продолжают убирать снег.