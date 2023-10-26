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Спорт

Российские киберспортсмены стали чемпионами мира по Dota 2

30 октября 2023 10:55  [148] Спорт

Фото: vk.com/team_spirit

В американском Сиэтле завершился чемпионат мира The International 2023 по Dota 2. Сильнейшие команды мира разыграли призовой фонд в размере более 3,1 млн $, что является антирекордом за последние 10 лет.

Как сообщает телеканал "360", безоговорочными победителями турнира стала российско-украинская команда киберспортсменов Team Spirit.

В гранд-финале "драконы" обыграли европейскую команду Gaimin Gladiators со счётом 3:0 по картам. Team Spirit получит за победу 1,4 млн $ (это порядка 130 млн рублей).

В составе команды Team Spirit за победу боролись россияне Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов и Денис Larl Сигитов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

В турнире принимали участие и другие российские команды, которые также показали хорошие результаты: BetBoom Team заняла 5–6 место и выиграла 102 тысячи $ (около 9,5 млн рублей); Virtus.pro вошла в топ-8 и выиграла 78 тысяч $ (более 7 млн рублей), а 9Pandas за попадание в топ-12 получит 62 тысячи $ (более 5,5 млн рублей).

Стоит отметить, что Team Spirit стала уже двукратным победителем The International по Dota 2: впервые команда отличилась в 2021 году. Тогда призовой фонд турнира был рекордным — 40 млн $, а россияне получили за победу 18,2 млн $.

Напомним, что в прошлом году российская команда киберспортсменов Virtus.pro выиграла главный мировой турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO).

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года наша страна проведёт первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" - чемпионат по инновационным технологичным видам спорта. На него прибудут профессиональные порядка 2 тысяч киберспортсменов со всей планеты. Турнир будет проходить в формате фиджитал.

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Теги:
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