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Общество

Три российских оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика

30 октября 2023 15:55  [50] Общество

Три российских оператора связи - "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика. С таким заявлением выступила Федеральная антимонопольная служба.

"С 23 октября "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. [...] С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов", — цитирует телеканал "360" сообщение ФАС.

Как уточнили в ведомстве, "Билайн" отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с лимитными пакетами в срок до 1 декабря.

Пользователей "Мегафона" предупредили, что в течение одного месяца могут наблюдаться неполадки из-за смены тарификации. В "Билайне" ещё только оценивают сроки технической возможности.

Напомним, что в сентябре этого года ФАС получила 186 жалоб абонентов на то, что операторы стали взимать плату за режим модема. Причём некоторые компании ввели отдельную плату несколько лет назад, другие - в 2023 году. Их заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба выдала операторам предупреждения о прекращении подобных действий. В случае неисполнения предупреждений ведомство может возбудить дела о нарушении законодательства.

Оператор МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

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Теги:
Интернет Связь ФАС
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